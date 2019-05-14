كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو محذرا إيران: سنرد بالمثل إذا تعرضت مصالحنا لهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه تحدث قليلا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الإيرانية على وجه الخصوص، وذلك في مؤتمر صحفي جمع الثنائي الثلاثاء.

وقال بومبيو: "لقد أوضحت أن أمريكا ستواصل فرض الضغوط الاقتصادية على النظام في طهران، حتى يعيدها قادتها إلى مصاف الدول المسؤولة، والتي لا تهدد دول الجوار ولا تنشر الإرهاب ولا تسعى لزعزعة الاستقرار".

وعن الحرب مع إيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "لا تسعى للحرب مع إيران"، لكننا سنرد بالمثل إذا تعرضت مصالحنا لهجوم، وشدد مجددا على رغبة إدارة ترامب بتغيير السلوك الإيراني.

ولم يعلق بومبيو على حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والخليج على وجه التحديد، مشيرا إلى أنه سيترك ذلك لوزارة الدفاع.