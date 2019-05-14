كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يعلن أنه بحث مع لافروف مسألة خفض التصعيد في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خفض التصعيد في منطقة إدلب السورية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بعد المحادثات "لقد تحدثنا عن جعل حياة الشعب السوري أسهل. نود أن نفعل كل شيء حتى لا تكون الأراضي السورية مأوى للإرهابيين. كما تحدثنا عن خفض التصعيد في إدلب بشمال سوريا".

كان الجيش السوري قد بدأ قبل أيام عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.