كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعرب عن تفائله للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلاً بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين اليوم الثلاثاء، حتى في الوقت الذي استعدت إدارته للتعريفة الجمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع الواردات الصينية المتبقية مع عدم وجود محادثات جديدة مقررة.

ومن جهتها، قالت بكين إن واشنطن وافقت على مواصلة الحديث بشأن الحرب التجارية المستعرة بين أقوى اقتصادين فى العالم.

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وفى تغريدة لترامب، على موقع تويتر، اليوم، حافظ على أجندة "أمريكا أولاً" لدعم التعريفات الضخمة ودعا الشركات الأمريكية لدعمه من خلال تحويل أعمالهم بعيداً عن الصين. لكنه خفف من حدة لهجته على فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية، وناشد بكين للعمل.

وقال ترامب "عندما يحين الوقت المناسب، سنتوصل إلى اتفاق مع الصين.. سيحدث كل ذلك، وأسرع بكثير مما يعتقد الناس!"

وكتب في رسالة موجهة للمزارعين الأمريكيين مباشرة "نأمل أن الصين ستشرفنا بمواصلة شراء منتجنا الزراعي الرائع، الأفضل، لكن ف حالة سيعوض بلدك الفارق".