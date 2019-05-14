كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. ارتفاع جرائم كراهية الأجانب ومعاداة السامية 20% فى 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع معدل جرائم كراهية الأجانب ومعاداة السامية بحوالي 20 في المائة في ألمانيا العام الماضي، وفقًا لآخر بيانات وزارة الداخلية الألمانية المنشورة اليوم.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، أدرجت الوزارة 7،701 من الأفعال الإجرامية المتعلقة بكراهية الأجانب، بزيادة قدرها 19.7 في المائة مقارنة بعام 2017.

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وبلغ مجموع الجرائم المعادية للسامية 1799 جريمة بعد زيادة مماثلة بنسبة 19.6 في المائة.

وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر، في مؤتمر صحفي إن حوالي 90 في المائة من الجناة لديهم خلفية متطرفة يمينية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاداة السامية، انخفضت جرائم الإسلاموفوبيا من 1،075 في عام 2017 إلى 910 في عام 2018 ، في حين انخفضت الهجمات ضد المسيحية أيضًا من 129 إلى 121