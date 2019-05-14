كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والإمارات يؤكدان عمق العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عمق العلاقات المتميزة بين المملكة والإمارات، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشاد آل الشيخ - خلال لقائه اليوم،الثلاثاء، في الرياض مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أمل القبيسي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) بالجهود التي تقوم بها القبيسي في تعزيز التعاون بين المجلسين، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متميزا للمرأة العربية.

من جانبها، أكدت القبيسي عمق العلاقات الأخوية الراسخة الممتدة عبر عقود التي تجمع بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، معربة عن سعادتها بزيارتها الحالية للمملكة.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن التنسيق بين المجلسين يرقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويواكب التنسيق الكبير على المستوى الحكومي، مؤكدة أن العمل البرلماني المشترك يشكل توجها مهما بين البلدين، مؤكدة أن هناك تشاورا مستمرا بين المجلسين يتضمن كيفية تعزيز المواقف السياسية على مستوى العمل البرلماني من خلال عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة أو الزيارات بين المجلسين.