كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تطور "روبوتات" تشبه المخلوقات البرية لاستخدامها فى الحروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم كوريا الجنوبية بتطوير روبوتات مراقبة عسكرية تشبه مخلوقات الحياة البرية التي يتم تكييفها لجميع البيئات على الأرض.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أن التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة، والمعروفة بإسم المحاكاة الحيوية ستشكل جزءًا من أنظمة الأسلحة المستقبلية للبلاد وتساعد جنودها في المعركة.

وتهدف التصميمات التي تعمل مثل الطيور والثعابين والأنواع البحرية إلى تغطية كل من المراقبة والقتال عن طريق البحر والأرض والجو.

وقال متحدث بإسم وكالة الدفاع، إن الدول المجاورة، مثل الصين وروسيا حققت بالفعل تقدما كبيرا في تطبيق التكنولوجيا.