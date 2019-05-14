كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخباراتية أمريكية: يهود أمريكا يقودون الحروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تصريحات لضابطة الاسستخبارات الأمريكية، والمرشحة للكونجرس الأمريكى "فاليرى بلام" التى قالت فيها إنّ "الجنرالات اليهود بأمريكا هم من يقودون حروب البلاد".

ووفقاً للصحيفة أن بلام أعادت التغريدة مجدداً لتصريحاتها السابقة فى سبتمبرعام 2017، على موقع تويتر، فى تحدى لاتهامها بمعاداة السامية، رغم اعتذارها وتبريرها لتلك التصريحات بأنها كانت اعتراضاً على مساعى أمريكا للانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، بأنه كان فكرة سيئة، كما أشارت أيضاً إلى أنّه رغم تعليقاتها الاستفزازية، إلاّ أنّ هناك العديد من الصقور والمحافظين اليهود فى قيادة الجيش الأمريكى.