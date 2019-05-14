كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: المعارك مستمرة لتطهير منطقة طرابلس من الميليشيات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، المعارك مستمرة لتطهير منطقة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

وأوضح "المسماري"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أي أجنبي يقاتل مع الميليشيات هو مرتزق، وغير محمي بالقوانين الدولية، مشيرًا إلى أنهم رصدوا أجانب وعناصر غير ليبية وطائرات تركيا حديثة بليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا اليوم تجرب سلاحها في ليبيا، وهناك أتراك على الأرض خاصة في مصراتة.

وتابع المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أننا لدينا الصبر الكافي لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا بقوة عسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وناشد، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته الكاملة تجاه الإرهابيين والأسلحة والمرتزقة الذين يشاركون في العمليات في ليبيا على الأرض، وعلى العالم أجمع أن يعني أننا نقاتل ميليشيات إرهابية في منطقة طرابلس.

