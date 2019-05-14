كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار روحانى: ترامب يريد الحرب.. وليس اتفاق أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مستشار الرئيس الإيرانى الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة بتوقيع اتفاق نووى جديد، مشيراً إلى أن الحرب ستكون الخيار البديل، وسط استمرار واشنطن فى إرسال سفن عسكرية للشرق الأوسط.

وكتب حسام الدين آشينا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، على موقع تويتر، مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "لقد أردت عقد اتفاقاً أفضل مع إيران. يبدو أنك ستخوض حربًا بدلاً من ذلك.. حظا سعيدا في عام 2020!"