كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: عمل إرهابى لإيران ضد إمدادات النفط وسط صراع وشيك بالشرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الهجوم ضد شركة أرامكو السعودية بالرياض، اليوم، من قبل طائرات درون "بدون طيار" مفخخة بأنه هجوم إرهابى لعملاء إيران.

وقالت الصحيفة :"هاجمت طائرات بدون طيار تحمل عبوات ناسفة خطوط أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية في "عمل إرهابي"، وأضافت :"أن المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران يستهدفون إمدادات النفط العالمية بعد يومين من تخريب ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسط صراع وشيك في الشرق الأوسط".

وكان المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران قد أعلنوا في وقت سابق أنهم استهدفوا عدة أهداف سعودية حيوية بطائرات بدون طيار

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ويأتي ذلك بعد تعرض أربع سفن، من بينها سفينتان سعوديتان، لأضرار في "هجمات تخريبية" قبالة ساحل الإمارات، كما ورد أن إحدى السفن التجارية كانت في طريقها لنقل النفط السعودي لنقله إلى أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أنّ التقييم الأولي للجيش الأمريكي هو أن إيران أو الوكلاء المدعومين من إيران مسؤولون عن الهجمات.

كما يأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وتحذيرات من احتمال اندلاع الصراع "بشكل غير مقصود".

كما وردت تقارير للإعلام الأمريكى، بأنّ البيت الأبيض يخطط لنشر 120 ألف جندي في الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية