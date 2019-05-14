كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربى يدين استهدف محطتى ضخ نفط فى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملاً إرهابياً جباناً، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاسترايجية للعالم، كما يأتي مباشرة بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً وفكرياً، مثمناً عالياً مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.