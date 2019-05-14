كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات من تسونامى بعد زلزال قوى فى بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر تحذير من كارثة تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة، اليوم.

كما شمل التحذير جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة، وفقاً لصحيفة ديلى ميل.

ووقع الزلزال في الساعة 11 مساءً يوم 14 مايو بالتوقيت المحلي وأصاب 45 كم من جزيرة كوكوبو.

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وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي :"يمكن أن تحدث موجات تسونامي الخطرة الناتجة عن هذا الزلزال على مسافة 1000 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان."

كما أضاف أنه بناءً على البيانات المتاحة، لا يوجد أي تهديد لكارثة تسونامي في هاواي.

بينما قال مركز التحذير من التسونامي الأسترالي التابع لمكتب الأرصاد، إنه لا يوجد تحذير في أستراليا.

وكان الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي