كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا توجه تحذيراً أمنياً جديداً لرعاياها في المقيمين في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا أمنيا جديدا لرعاياها المقيمين في إسرائيل، تحذرهم من مغبة وقوع عمليات أمنية في إسرائيل، خلال الأيام القادمة.

وذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت في بيان لها أن هناك تخوفات من وقوع هجمات مسلحة، خلال أيام مسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجين"، أو في ذكرى النكبة، أو الذكرى السنوية الأولى لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي توافق الرابع عشر من شهر مايو.

وأوضحت القناة العبرية أن تحذير الخارجية الأمريكية تضمن وقوع أحداث أمنية في الضفة الغربية أو القدس، أو من قطاع غزة، مثل إطلاق الصواريخ، تجاه مهرجان "اليوروفيجين" في تل أبيب.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، وقام بنشر بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة غوش دان، قبل يومين، أي مع مطلع الأسبوع الجاري، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، خلال انعقاد مسابقة الأغنية الأوروبية.