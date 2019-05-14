لأول مرة..زي وظيفي لرجال الأمن خاص بالمناسبات والاحتفالات الرسمية- صور

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كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمادها، ولأول مرة، زيا رسميا مخصصا لمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي، مؤكدة أن ذلك يأتي مواصلة لمسار عصرنة وتحديث الزي الرسمي الخاص بمصالح الشرطة بمختلف خصوصياتها الوظيفية واستعمالاتها اليومية.
وتتوافر في الزي الجديد معايير جمالية وتصميمية تستجيب للشروط المعتمدة في الأزياء الخاصة بالاستقبالات والاحتفالات ذات الطابع البروتوكولي والرسمي، خصوصا من ناحية اعتماد اللون الأسود في الشتاء واللون الأبيض في الصيغة المعتمدة صيفا، مع إدماج إكسسوارات وشارات مميزة للرتبة ودالة على جهاز الأمن الوطني، فضلا عن اعتماد مواد أولية رفيعة المستوى تتميز بجمعها بين مظاهر الأناقة والاستعمال المريح من قبل أطر الأمن الوطني.
ويندرج الزي الجديد الخاص بالاحتفالات، ضمن مسار استكمال وعصرنة الزي النظامي للأمن الوطني، وجعله أكثر ملائمة لخصوصيات المهن الشرطية من جهة، فضلا عن تنويع الأزياء النظامية بشكل يستجيب للمهام النظامية والرسمية التي يشارك فيها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من جهة ثانية.
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