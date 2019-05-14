بعد فقدانها للبصر..وزارة الثقافة تتدخل وتنقل الفنانة فاطمة الركراكي إلى المستشفى

نقلت الفنانة المغربية، فاطمة الركراكي، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى السويسي في الرباط، بعدما تدخلت وزارة الثقافة على خط وضعيتها الصحية.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن وزارة الثقافة تواصلت مع مدير المستشفى، من أجل استقبال الممثلة فاطمة الركراكي، وإجراء فحوصات شاملة لها، بغرض الإطلاع على حالتها الصحية، وهل تحتاج إلى الرعاية الطبية والتطبيب أم لا.

وسبق أن كشف هشام الوالي، في بداية رمضان، أن فاطمة الركراكي فقدت حاسة البصر نهائيا، الأمر الذي خلف تعاطف كبيرا معها، خصوصا أنها قدمت الكثير للفن المغربي.

ويعتزم عدد من المشاهير، يتقدمهم خبير التجميل جواد قنانة، القيام بخطوة انسانية اتجاه فاطمة الركراكي، لم يحددوا طبيعتها بعد، لكن أعلنوا أن الفكرة موجودة.