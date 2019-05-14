الرجاء يخوض آخر مباراة له في البطولة بملعب محمد الخامس

من المرتقب أن يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الجولة 30 والأخيرة من البطولة الاحترافية هذا الموسم، والتي ستجمعه بالدفاع الحسني الجديدي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والمرتقبة في 23 من شهر ماي الجاري.

الفريق الأخضر، سيعود أخيرا لـ”دونور” بعد غياب طويل، وتنقل بين الرباط وملعب “الأب جيغو” ومراكش، بسبب إغلاق الملعب لأسابيع لخضوعه للإصلاحات.

وأخبرت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الثلاثاء، قطبا البيضاء، الوداد والرجاء، بجاهزية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يخضع للإصلاحات منذ فترة طويلة، انطلاقا من 19 من شهر ماي الجاري.

وقد قامت لجنة ترأسها ولاية الجهة، وتتكون من أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء، ممثلين عن السلطات الأمنية، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى شركة “كازا أميناجمون” المكلفة بالملعب، قامت أمس الأحد، بزيارة لمختلف مرافق الملعب الداخلية والخارجية، أول أمس الأحد، وقررت بعد ذلك فتح ابواب الملعب للأندية الراغبة في الاستقبال فيه، ابتداء من 19 ماي الجاري.