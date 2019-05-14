أخيراً.. انتشال جثة “الغريقة رباب” على بعد 7 كلم من مكان غرقها

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء، في أولاد عياد، من انتشال جثة الطفلة رباب التي غرقت، قبل 4 أيام في قناة مائية مخصصة للري.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية من انتشال جثة الطفلة، رباب، وذلك على بعد 7 كيلومترات من مكان غرقها في أولاد عياد، بعد محاولات متواصلة على مدى 4 أيام.

وكانت الهالكة، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، تلعب بالقرب من والدها، فانزلقت في غفلة منه في مياه القناة، التي تخترق الجماعة الترابية أولاد عياد، واختفت عن الأنظار بعد ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن مكان الحادث تسجل فيه عدة حالات من الغرق، طوال السنة، بسبب انعدام المراقبة لهذه القنوات الخاصة بالري، والتي تتحول الى مسابح بسبب موجات الحر، ما يخلف عدة ضحايا من أبناء المنطقة.