أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفات من طراز بي - 52 ستراتوفورتريس وصلت إلى قاعدة أميركية في قطر حيث تم إرسالها إلى الشرق الأوسط في إطار ما تصفه واشنطن بأنه تهديدات من إيران.
وأعلن الجيش الأميركي يوم الثلاثاء أن عددا من قاذفات بي - 52 سيكون جزءا من قوات إضافية مرسلة إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما تقول إدارة ترامب إنها «مؤشرات واضحة» على تهديدات من إيران للقوات الأميركية هناك.
بدوره أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال جواني، الجمعة، إن واشنطن «لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا»، وفق وكالة «تسنيم» شبه الرسمية.
وأضاف أن «ترامب كان يظن أنه بعد العقوبات والضغوط الجديدة ستتجه إيران نحو التفكك الداخلي وترضخ في النهاية إلى المفاوضات مع أميركا».
كما اعتبر جواني قيام الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وإرسال حاملة الطائرات إلى الخليج العربي «مجرد ضغوط عسكرية»،
إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات لإجبار إيران على التفاوض.
وأكد أنه وفقًا للقرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ستنسحب طهران تدريجيًا من الاتفاق النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: طهران لن تُجري محادثات مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.