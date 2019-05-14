الان تتابع بومبيو يؤكد مجددا من روسيا: سنرد بقوة على إيران حال تعرضها لمصالحنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة في سوريا، فضلًا عن الأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن الحديث تطرق لتصرفات إيران في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه طلب من موسكو وقف دعمها للرئيس مادورو في فنزويلا.
وأوضح “بومبيو” أن تحدث مع الوزراء الأوروبيين ووضع أمامهم تفاصيل المخاطر الإيرانية الراهنة، مؤكدًا أنه إذا تعرضت إيران لمصالح أمريكا سترد واشنطن بشكل فوري.
فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن التوتر في العلاقة بين واشنطن وموسكو تنعكس سلبا على العالم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على خطوات لتعزيز العلاقات الروسية الأمريكية.
ووصف التواطؤ بين ترامب وروسيا في الانتخابات بالأوهام، معربا عن آماله بمزيد من التفاهم مع واشنطن بعد نشر تقرير مولر.
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