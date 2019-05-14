الان تتابع جيبوتي وجزر القمر تدينان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
عبرت جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية.
وقالت جيبوتي في بيان اليوم: “تعبر جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية، والذي ينطوي على تهديد خطير لاستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة، وتؤكد تضامنها التام مع الشعب السعودي وقيادته الحكيمة ضد كل من يحاول النيل من أمن المملكة أو المساس بمصالحها”.
وشددت جيبوتي على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف الدولي للتصدي بكل حزم وصرامة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
فيما أدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ تابعتين لشركة النفط الوطنية (أرامكو).
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا تجدد استنكارها الشديد إزاء هذه التصرفات الجنونية، مؤكدة تضامنها الكامل مع حكومة المملكة في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي تخالف كل الأعراف والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
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