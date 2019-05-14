الأزهر الشريف يدين الحادث الإرهابي على محطتي ضخ البترول في السعودية

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بشدة، استهداف محطتيّ ضخ للبترول في كل من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الأزهر، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ويدين الأزهر هذا الحادث الإرهابي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء.