الرئيس الجزائرى المؤقت يعين مسؤولين جديدين بمؤسسة الرئاسة

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم،الثلاثاء، تعيين نصر الدين بوعشرية مديرا للمواكب الرسمية والنقل بالرئاسة. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن بن صالح عين - أيضا - عبد الحكيم عكة مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية بالرئاسة. وكان بن صالح قد أقال - في 2 مايو الماضي - المديرين السابقين للمواكب الرسمية والنقل يت عرقوب عبد الكريم والمنظومات والوسائل المعلوماتية بالرئاسة بوعبانة شوهاد.

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