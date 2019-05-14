البرلمان العربي يدين استهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية

أدان البرلمان العربي العمل الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019م

وقال الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاسترايجية للعالم، كما يأتي مباشرة بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

كما أعرب عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنيًا وعسكريًا وفكريًا، مثمنًا عاليًا مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.