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ضرب زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء، وفق المرصد الأميركي للزلازل، فيما أصدر مركز رصد تسونامي في منطقة المحيط الهادئ تحذيرا من تشكل مد بحري عملاق. ووقع الزلزال على بعد 44 كلم شمال شرق كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة، وفق المركز.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجات قبالة بابوا-غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.