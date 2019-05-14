السيسي يستقبل رئيس آلية الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بالسودان

كتب محمد الجالى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، تابو مبيكى، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ورئيس آلية الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بالسودان. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "مبيكي" أشاد بالدور المصرى فى دعم جهود صون السلم والأمن فى أفريقيا والذى تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسى فى إرساء دعائم العمل الأفريقى المشترك، أخذًا فى الاعتبار أن الرئاسة المصرية تأتى خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتى تشهد تحديات ضخمة.

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