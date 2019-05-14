شدّد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، على "أنّني أستنكر بشدّة ضرب المنشآت في ​السعودية​ واستهداف الناقلات في ​الإمارات​". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه الأعمال المشبوهة تهدد أمن ​دول الخليج​ الشقيقة وشعوبها الآمنة، وتستهدف استقرار المنطقة وازدهارها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: ضرب المنشآت بالسعودية واستهداف الناقلات بالإمارات يهدد أمن دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.