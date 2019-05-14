رئيس بلدية طرابلس ناقش خطة سياحية للمدينة مع وفد أممي

استقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​ وفدا أمميا ضم منسق منطقة الشمال في UN HABITAT سامر شندر، مديرة المشروع نوالي طنوس، مهندس الترميم بيار الاسمر ومنسقة بناء قدرات الين صفير وتم البحث بخطة سياحية لطرابلس. ولفت شندر إلى أن "قمرالدين ناقش خلال الاجتماع خطة سياحية ل​مدينة طرابلس​، هي جزء من مشروع Cultural heritage الممول من British Council والمنفذ من UN HABITAT ويتضمن المشروع 3 أجزاء، هي ترميم ابنية اثرية في منطقة العوينات، الحدادين، بناء قدرات اهل المنطقة على اعمال الترميم والصيان وانشاء خطة سياحية لبلدية طرابلس".

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