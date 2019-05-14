شقير: استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية هدفه زعزعة استقرار المنطقة

اعتبر وزير الاتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "استهداف محتطي ضخ ​النفط​ في ​المملكة العربية السعودية​ هو عمل أرهابي جبان يراد منه زعزعة استقرار المنطقة خصوصا انه أتى بعد اعتداء ​الامارات​. ندين بشدة هذه الاعتداءات الغاشمة ونعلن تضامننا الكامل مع الدول الشقيقة.. حفظ الله المملكة و​دول الخليج​ العربي".

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