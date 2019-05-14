العلاقات الإعلامية في حزب الله: سياستنا الإعلامية لا تستخدم بتاتاً المصادر

لفتت دائرة العلاقات الإعلامية في "​حزب الله​" الى أن "وكالة ​الانباء​ المركزية نشرت اليوم موقفا من التطورات الاقليمية نسبته الى مصادر في حزب الله، ويهمنا التأكيد مجدداً أن ​سياسة​ حزب الله الاعلامية لا تستخدم بتاتاً المصادر في اطار اظهار موقفها الذي يتم التعبير عنه صراحة عبر البيانات الرسمية والتصريحات العلنية، وقد عبّرنا عن ذلك في بيانات عدة سابقاً صادرة عن العلاقات الاعلامية رسمياً"، مشيرة الى أن "ما تنسبه الوكالة المذكورة لمصدر في حزب الله لا يعني بتاتاً حزب الله، ونتمنى على الوكالة المذكورة الكف عن اختراع المصادر والمواقف، والحفاظ على ما تبقى من المصداقية والمهنية".

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