الحريري بحث مع ساترفيلد بالعلاقات الثنائية والتقى جمعيات تعنى بشؤون النقل

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في السراي الحكومي، مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وتناول اللقاء جولة أفق في مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الحريري قد استقبل وفدًا من ترابط يجمع ممثّلين عن جمعيات تُعنى بشؤون النقل، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، واطّلع منه على المبادرة الّتي أطلقها من أجل النقل المستدام.

وعرض الوفد لمطالب الجمعيات وأبرزها: "تطوير استراتيجية وطنيّة للنقل، إعادة إحياء وزارة التخطيط، ترتيب الأولويات المدرجة في "​مؤتمر سيدر​"، إنشاء مركز إحصاء للنقل، إقرار قانون يضمن إشراك المجتمع في التخطيط لمشاريع النقل، فرض الإلتزام ب​قانون السير​ وتحسين وضع ​السلامة المرورية​، توسيع ​مطار بيروت الدولي​ و​مرفأ بيروت​ ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للنقل وتطبيق القانون رقم 481 لإنشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني".