لولسيغارد: إعادة الانتشار خطوة مهمة في طريق السلام

أكّد رئيس لجنة التنسيق الأممي مايكل لولسيغارد أن "فريق ​صنعاء​ أكمل التزاماته بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار"، مشيرًا إلى أنها "خطوة مهمة في طريق السلام".

وأوضح لولسيغارد أنه "يجب أن يفهم الجميع أن مرحلة إعادة الإنتشار من جهة صنعاء ليست مسرحية وهي خطوة مهمة تقدرها ​الأمم المتحدة​"، لافتًا إلى "أننا سنبدأ يوم غد بعقد اجتماعات مهمة لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق في المرحلة الأولى من إعادة الانتشار".

وشدّد على أن "هذه الخطوة مهمة لسكان ​الحديدة​ ولتدفق الإمدادات الغذائية لليمنيين"، مبينًا "أننا لجأنا إلى تنفيذ إعادة الانتشار من جهة واحدة نظرًا لعدم تنفيذ أي خطوة من ​اتفاق استوكهولم​".