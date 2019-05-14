طائرة استطلاع أميركية تحلق مجددا فوق شبه الجزيرة الكورية

أفادت وكالة أنباء ​كوريا الجنوبية​ نقلًا عن مصدر، بـ"تحليق ​طائرة​ استطلاع أميركية فوق سيئول والمناطق المحيطة بها في مهمة جمع معلومات استخباراتية في أعقاب إطلاق ​كوريا الشمالية​ عدة ​صواريخ​".

ووفقًا لبيانات موقع "آير كرافت سبوتس"، فإن "تحليق الطائرة التي يعتقد أنها من طراز "أر سي-135 دبليو رايفيت جوينت"، كان في سماء العاصمة الكورية الجنوبية ومقاطعة كيونغي المحيطة بها".

ويذكر أنها تعد المرة الثالثة التي تقوم فيها طائرة من هذا الطراز، بمثل هذه الطلعات الاستكشافية فوق شبه ​الجزيرة​ الكورية خلال الأسبوع الماضي.

وتشير الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن خبراء يرجحون أن تكون مهمة الطلعات هذه للتحضير لمواجهة تحركات عسكرية إضافية محتملة من جانب ​بيونغ يانغ​.