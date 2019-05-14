سفير أميركا بالسعودية: للقيام برد على الاعتداءات النفطية لكن لا يصل إلى حد الحرب

رأى السفير الأميركي لدى ​السعودية​، ​جون أبي زيد​، تعليقًا على تعرّض أربع سفن تجارية من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، للتخريب يوم الأحد قرب الفجيرة إحدى ​الإمارات​ السبع في دولة الإمارات، أنّ "على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تقوم بردّ معقول لا يصل إلى حد الحرب".

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا بحاجة إلى إجراء تحقيق وافٍ لفهم ما حدث، ولماذا حدث، من ثمّ نأتي بالردّ المعقول".