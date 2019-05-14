رأى السفير الأميركي لدى السعودية، جون أبي زيد، تعليقًا على تعرّض أربع سفن تجارية من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، للتخريب يوم الأحد قرب الفجيرة إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، أنّ "على الولايات المتحدة الأميركية أن تقوم بردّ معقول لا يصل إلى حد الحرب".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا بحاجة إلى إجراء تحقيق وافٍ لفهم ما حدث، ولماذا حدث، من ثمّ نأتي بالردّ المعقول".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أميركا بالسعودية: للقيام برد على الاعتداءات النفطية لكن لا يصل إلى حد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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