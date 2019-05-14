بومبيو: الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران وفرض العقوبات عليها

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا تطرقنا مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ للأزمة في ​سوريا​"، مشيرًا إلى "أننا نريد أن يتقدم المسار الدستوري في سوريا".

وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، "أننا ناقشنا مع لافروف الأوضاع في ​أوكرانيا​ و​فنزويلا​ وإدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تطالب بتوقيف دعم ​نيكولاس مادورو​ ونريد من أي بلد يتدخل في فنزويلا أن يتوقف عن ذلك للسماح ببناء فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا"، لافتًا إلى أن "نقاشاتنا كانت صريحة ومعظم القضايا التي تعرضنا لها لم تكن محل اتفاق بيننا".

وشدّد على "أننا بحثنا الوضع في ​الشرق الأوسط​ وخاصة ما تقوم به ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ ستستمر في فرض العقوبات"، مبينًا أن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران".

وكشف بومبيو "أننا ناقشنا ضرورة وقف الأنشطة العدائية لإيران في المنطقة"، موضحًا "أننا نأمل أن ​واشنطن​ و​موسكو​ ستغيران مسار العلاقات بشكل يكون مفيدا للبلدين".