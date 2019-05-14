جماعة طنجة تعدل عن قرار بيع سوق بئر الشفاء

أعلنت جماعة طنجة، أمس الاثنين، عن سحب نقطة بيع أرض سوق بئر الشفاء القديم، من النقط المتعلقة بالمصادقة على “عرض عقارات جماعية للبيع”، وذلك خلال أشغال دورة ماي المغلقة للمجلس الجماعي.

وشكلت هذه النقطة محط استنكار كبير من قبل عدد من التجار في منطقة بئر شيفا، حيث نفذ عدد منهم وقفات احتجاجية متواصلة للتنديد بقرار البيع، قبل أن يعدل المجلس عليه.

ورحبت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، بالتراجع عن بيع الأرض، ودعت إلى تحويل هذه المنطقة إلى متنفس ترفيهي لسكان منطقة بئر الشفاء الكبرى.

وسبق لنائب رئيس المجلس الجماعي، عزيز الصمدي، أن كشف خلال تدوينة سابقة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أن عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، تشاور مع والي جهة طنجة محمد امهيدية، بخصوص التداعيات المحتملة لعملية بيع أرض سوق بئر الشفاء القديم، التابعة للملك الجماعي الخاص، على الأسواق الجديدة، المحدثة في المناطق المجاورة، مضيفا أنه استجابة لمطالب منتخبي المقاطعة، ورابطات التجار، وبعض الفاعلين المهنيين، فإنه تم سحب هذه النقطة نهائيا من جدول أعمال الدورة.