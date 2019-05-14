ملعب “دونور” جاهز لاستقبال نهائي عصبة الأبطال بين الوداد والترجي – بلاغ

أخبرت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الثلاثاء، نادي الوداد البيضاوي، بجاهزية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يخضع للإصلاحات منذ فترة طويلة، من أجل استضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والذي سيجمع الفريق الأحمر بالترجي التونسي.

وحسب بلاغ رسمي من الولاية، فإن هذه الأخيرة أخبرت إدارة النادي الأحمر أن “دونور” جاهز لاستقبال المباريات، انطلاقا من 19 من شهر ماي المقبل، أي أنه قادر على استضافة مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال، والتي ستقام في 24 من الشهر الجاري.

وقد قامت لجنة ترأسها ولاية الجهة، وتتكون من أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء، ممثلين عن السلطات الأمنية، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى شركة “كازا أميناجمون” المكلفة بالملعب، قامت أمس الأحد، بزيارة لمختلف مرافق الملعب الداخلية والخارجية، أول أمس الأحد، وقررت بعد ذلك فتح ابواب الملعب للأندية الراغبة في الاستقبال فيه، ابتداء من 19 ماي الجاري.

ولم يعلن النادي الأحمر بعد، عن قراره بخصوص استقبال مباراة الذهاب في ملعب الدار البيضاء، أو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، كما أن الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” وضع ملعب الرباط مسرحا لهذه المباراة، على موقعه الرسمي على الأنترنيت.

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وسيكون على الوداد مراسلة “الكاف” في الساعات القليلة المقبلة، من أجل تغيير الملعب، كما تملي بذلك قوانين الاتحاد.

وترغب فئة واسعة من أنصار النادي الأحمر الاستقبال في ملعب “الرعب”، حتى يضمن حضورا جماهيريا قياسيا، وكذا ضمان الأجواء الرهيبة التي تخلقها الجماهير، بينما تفضل فئة أخرى الاستقبال في الرباط، الذي خاض فيه الفريق جل مبارياته هذا الموسم في المنافسة، ويعتبره العديد “فأل خير” على الوداد.