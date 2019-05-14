في يوم واحد.. إضراب الأساتذة والممرضين وطلبة الطب

على الرغم من الإجراءات الحكومية، التي تعلنها الحكومة بشكل متواصل، إلا أن غضب الشارع لايزال مستمرا، إذ بعد الاحتجاجات، التي عرفتها شوارع العاصمة بشكل مكثف، خلال الشهر الماضي، منها احتجاجات موظفي العدل، والصحة، والتعليم، بمختلف فئاتهم، يخوض المهنيون في قطاعات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إضرابات متزامنة في قطاعات حيوية، تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، يخوض الممرضون، اليوم، برنامجهم الاحتجاجي التصعيدي في وجه وزارة الصحة، حيث أعلنت حركة الممرضين، والممرضات، وتقنيي الصحة عن خوض المنتسبين إليها البرنامج التصعيدي الجديد، الذي يضم ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل في كل المرافق، باستثناء قسم الإنعاش، ابتداء من اليوم، بالإضافة إلى خمسة أيام متتالية من الإضراب عن العمل، مطلع شهر يونيو المقبل، مرفوقة باعتصام وطني.

ويخوض الأساتذة المنتسبون إلى خمس نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الأساتذة المطالبين بالترقية بالشهادة والأساتذة “المتعاقدين”، أيضا، إضرابا ليومين متتاليين، اليوم، وغدا الأرعاء، احتجاجا على السياسات الحكومية في قطاع التعليم، الذي عاش موسما دراسيا ساخنا، بسبب توالي الإضرابات، وتعثر التدخلات الحكومية لإخماد غضب شغيلة القطاع.

وفي سياق الإضرابات، تستمر كذلك مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة، للأسبوع السابع على التوالي، فيما ينتظر أن يجلس ممثلون عنهم، اليوم، مع وزارة التربية الوطنية، لمحاولة إيجاد حل يعيدهم إلى مدرجات الجامعات، وسط خوف من إعلان سنة بيضاء في كليات الطب في المغرب، لاقتراب مواعيد الامتحانات الأخيرة في ظل المقاطعة.