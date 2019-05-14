القمر نشِط زلزاليًّا مثل كوكب الأرض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تحليل جديد لزلازل جرى قياسها بأجهزة قياس تعمل على سطح القمر، منذ عامَي 1969 و1977؛ أن القمر نشط زلزاليا مثل كوكب الأرض وليس خاملا مثلما كان بعض العلماء يعتقدون، إذ أظهرت صور التقطها مستكشف القمر المداري، أن القمر انكمش تدريجيا مع انخفاض درجات حرارة طبقاته الداخلية ونتيجة لذلك ظهرت على سطحه تصدعات صغيرة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجُمعت بيانات الزلازل التي تتبعها الباحثون، خلال مهمات المركبة أبولو التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، في موقع بعض الزلازل، وبعض تلال تكونت على سطح القمر في فترة قريبة نسبيا بالمعايير الجيولوجية نتيجة الانكماش المستمر للقمر.

وقال قاد الأبحاث المنشورة في دورية (نيتشرز جيوساينس)، العالم بمعهد سميثسونيان، توماس ووترز: "يعني هذا أن القمر تمكن من أن يظل نشطا زلزاليا لمدة 4.51 مليار عام".

وتحدث الأنشطة الزلزالية على كوكب الأرض نتيجة طبقاته الداخلية الساخنة، أما القمر الذي يدور حول الأرض على مسافة نحو 385 ألف كيلومترا، فيبلغ قطره نحو 3475 كيلومترا، أي أعلى قليلا من ربع قطر الأرض.