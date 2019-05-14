القدس - بواسطة محمد عز العرب - وضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سواتر حديدية على درجات باب العمود، أشهر أبواب القدس القديمة، وفي ساحته لمنع جلوس الشبان والتواجد في المكان، خلال السهرات الرمضانية.
وتشهد المنطقة كل ليلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تحاول إفراغ المنطقة لمنع تنفيذ فعاليات وأمسيات رمضانية.
من جهة أخرى، اقتحم 37 مستوطنا اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات سريعة قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة.
ومنذ بداية شهر رمضان، الإثنين قبل الماضي، تعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، كما تنفذ اقتحامات ليلية تجبر خلالها المعتكفين عن الخروج من المسجد بالقوة، وسط مواجهات مع عناصر قوات الاحتلال.
كما تعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على الشبان الذين يتواجدون في محيط بابي العامود والسهرة، لردع الشبان عن التواجد في المكان، في محاولة لمنع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.
ويؤدي آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، يوميًا، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر سواتر حديدية في باب العامود واقتحام جديد للأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.