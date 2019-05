أسطر بالهوى | مسلم وأنضف زبالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

تبدأ الأغنية بعبارة "جربنا الحل السلمي ما نفعش" و"ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة". في أغنية أسطر بالهوى، يتعاون الرابر الأردني مسلم Emsallam مع عتمي وسلامي من حيفا، الذان شكّلا سويًا ثنائي المامبل راب "أنضف زبالي."

كلمات الأغنية

شفت قديش شد عحالو. سمعت.

مسلم نازل على البيت. فهمت.

الراب حقل ورد... وانا هوايتي صنع البيرفيوم

بنقي وبطف بكل حساسيه سايكوباث دمتم

شفت قديش راقي وانا بقتل مش زي الباقي مسلم.

الرابرز الي مش متغمس منهم مرّة مرتين.. اتعلم.

٤-٤-٢ خطة خلطة وك وين ومحسوبك عنده من اسمه لانه جد مجتهد نصيبين. نصيب اني ولا عمري، ونصيب الي عمرين ولاي موسيقى بكتب علابتوب نص وتليفون نصين

بكتب نص مسودة عورقة وارشيف ما انا نصين

رسام ولا رابر-- خزاف او بروديوسر ولا الجوز..

بيضرب فالجوز..

سعيد صالح لسة معاي

ما بتنغير لما تفرج علينا بعد العوز

الكل فسدق انا لوز للقرود اللي بتحاول الفوز حتموتوا اوفر موز اصحى..

للاغنية هاي حط بوز بالله مين بيقدر يعمل للنافذة اللي اسمها مسلم close

اخرك تعمل منيمايز. لما تيجي تطفي حتلاقي انه مسلم is still running do you want to close

look بستفز اعصابك بستفز اعداءك وبستفزك انت وبستفز الفانز وبستفز ايمانك وبستفز كفرك وبستفز الهامك وبستفز الديليفري وبستفز السفرة وبستفز التحضّر والاوز-زون... والـ. Erogenous zone

بطفيك انت وبطفي العالم وبكبس on وانا بسمع راب الايام هاي بشوف انه كثير لوني-تيونز

كله كوميدي كارتونش.. للأطفال بون بون للأسف إحنا كبار..وزي مافي رب اسرة في رب الراب فبينفع تقولي يا بابا

وبس تكبر بخاويك اللي بيقربك حلغيه..

اتبرا منه لانه أصلا مش ابني ابن زنا وانا كنت متبنيه

وبرضه مش حيصير زيد بن حارثة لانه هضاك مات قائد وهاض مات فطيس.

وما فش اشي بيضل ع حاله غير اولاد الت***ص.