نكد چلچ | شاب جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

في إنتاجهما الجديد، يتلقي شاب جديد والناظر في أغنية "نكد چلچ"، وهي عينة من الألبوم المرتقب للناظر وشب جديد، بعنوان "سندباد"، الذي سوف يصدر عن تسجيلات "بلاتنم" هذا الصيف. وتطرح الأغنية موضوعات معاصرة بشكل موارب دون التطرق إليها مباشرة.

وتأخذ كلمات الأغنية، التي يغلب الأوتو-تيون على أداء فنانيها، طابع الذاتية، والنرجسية، التي يبدو أن الموسيقى العربية ما بعد الحداثية تتميز بها، في معالجة قضايا الأنا.

طاقم الأغنية

كلمات: شاب جديد

إنتاج: الناظر

المخرج: أحمد زغموري

هندسة صوت: هبة قدري

كلمات الأغنية

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نكد قلق يا خي قلب معدي

وأنا ما ثق باحد غير بربعي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه

وأظل أبد عبيط تنح راسي

ولتشوف العز تعال شوف اعراسي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه

بس ولا بس ولا بس ولا ايه

بسملة بسملة بسم الله

بس باستعمر باسم الدير

بس مستعمل بشتري

اشكرة اشكرة بيسرح في

يلا ولا بلا هبل بدكاش تهدا

مش رح نخسر لو شيكلين

بائع نقدًا إ*ر بالدين

إ*ر بالدين، جايب صاحبك؟

إ*ر بالتنين ترا

خال في فرق بين أي موظف هان

وأعضاء الإثارة

بأرقص هيك

تخالني بأرقص زي الخ*ة

تطلع بالعالي وتلبد ليه

لو زهكان احنا نسلي

يا ويا ويا ويا ويلي على

الشب مش فاهم نحكي في ايه

بس خلوه فحاله

الشب مش فاهم نحكي في ايه

وال لو تشوف شو تعبنا عليه

نام متأخر قوم بالليل لا قوم بالصبح أنا هأهأ

نكد قلق يا خي قلب معدي

وأنا ما ثق باحد غير بربعي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه

وأظل أبد عبيط تنح راسي

ولتشوف العز تعال شوف اعراسي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه

ننسى ذا الي باعني

ننسجن نطلع صبحية

إنس وجن يسأل علي

ليش لترن إن كنت مضيع

فشرت عين كل ولد ق**ب

تسألش تاني إن قلت لك طيب

قلت لك طيب تسأل ليه

خال الي بيلحقش تروح عليه

القافلة تعوي والنساء تسير يا

هسا كله يقلي تيرٌ متير يا

بنضمن لك أنه أخذ الي فيه النصيب هاد

فالحين ايه ايه

القافلة تعوي والنساء تسير

هسا كل يقلي تيرٌ متير

تيرٌ لأني كنت صريح

كل مقطع قلته كان تصريح

متيرٌ بنجم على كتفي لأني

كل مقطع قلته بيحكي عني

وأنا نام بأتهيّاء وأفيق تمني

وأنا نام بأسمّع وأفيق بأعيد

والكل بيشكي فيا

حتى وزير الخارجية

والكل بيشكي فيا ليه

نشرب نار شان نبورد

والي راح اليوم بكرا نعزيه

نكد قلق يا خي قلب معدي

وأنا ما ثق باحد غير بربعي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه

وأظل أبد عبيط تنح راسي

ولتشوف العز تعال شوف اعراسي

وما نهاب الموت لو جاني الموت تراني

حط عينيه بعينيا ننسى ذا الي باعني ايه



ننسى ذا الي باعني ايه

ننسى ذا الي باعني ايه