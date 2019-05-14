مسؤول إيراني: مكر إسرائيلي وراء استهداف سفن نفط بالخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول إيراني بارز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتقد أن ما وصفه بـ"المكر الإسرائيلي" وراء حادث استهداف سفن نفط بالخليج.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بهروز نعمتي، أن المجلس ناقش الحادث في اجتماع مغلق، وفق ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف نعمتي في تصريح صحافي أنه "نعتقد أن المكر الإسرائيلي هو وراء هذه الحادثة"، دون إضافة المزيد من التوضيحات.

والأحد، أعلنت الإمارات تعرض 4 سفن تجارية إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، وقبل عبور مضيق هرمز، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة أو تقدم تفاصيل أخرى.

والإثنين، كشفت السعودية أن ناقلتي نفط سعوديتين كانت ضمن تلك السفن الأربعة.

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وصباح اليوم، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة، فيما وصفته بأنه عمل إرهابي "جبان"، بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وفي ظل وجود أصوات تلقي باللائمة على إيران في هذا الاستهداف للسفن، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، عبر بيان، أبوظبي بالكشف عن ملابسات حادث التخريب، مؤكدا أنه "يبعث على القلق والأسف".

وجاء استهداف السفن الأربعة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.

كما جاء ذلك لاحقا لتهديد إيران بغلق مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، عقب قرار أميركي بإنهاء إعفاءات من صادرات النفط الإيرانية كانت ممنوحة لـ8 دول، في استثناء خاص، في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية المتصاعدة على إيران.