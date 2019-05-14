زلزال بقوة 7.5 يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة وتحذيرات من تسونامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، اليوم الثلاثاء، وفق المرصد الأميركي للزلازل، فيما أصدر مركز رصد تسونامي في منطقة المحيط الهادئ تحذيرا من تشكل مد بحري عملاق.

ووقع الزلزال على بعد 44 كلم شمال شرق كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة، وفق المركز.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأصدر مركز التحذير من أمواج المد البحري العملاقة‭ ‬(تسونامي) في المحيط الهادي، تحذيرا من حدوث أمواج مد في أنحاء مطلة على المحيط الهادي بعد الزلزال.