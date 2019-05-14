توقُّع تراجُع أرباح "نيسان" 46.7% للعام المالي الجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقعت شركة "نيسان" اليابانية للسيارات، الثلاثاء، تراجُع صافي أرباحها للعام المالي الحالي المنتهي في آذار/ مارس المقبل، بنسبة 46.7% إلى 170 مليار ين، وهو ما يعادل 1.54 مليار دولار، كما توقعت تراجُع أرباحها التشغيلية 27.7%، إلى 230 مليار ين (2 مليار دولار)، والمبيعات 2.4%، إلى 11.3 تريليون ين (102 مليار دولار)، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في المؤتمر (أ ب)

وقالت الشركة في البيان إنها واجهت خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي، والذي تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة فيه بنسبة 44.6% إلى 318 مليار ين (2.9 مليار دولار)؛ "مناخا عالميا غير موات للأعمال، وتكبدت تكاليف قصيرة الأجل بسبب مبادراتها لتحسين جودة المبيعات في الولايات المتحدة، وكذلك تنفيذ حملة تمديد الضمان التي تغطي بعض السيارات".

وتقول الشركة إنها تركز جهودها على بناء قاعدة تشغيلية لضمان ربح ثابت ومستقر على المدى المتوسط.

وقررت نيسان مطلع الشهر الماضي، إقالة رئيس الشركة السابق، كارلوس غصن، من مجلس إدارتها، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي.

رئيس الشركة السابق، كارلوس غصن (أ ب)

ويواجه غصن اتهامات بـ"الفساد المالي وخيانة الأمانة" بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان.