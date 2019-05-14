انت الان تتابع تفاصيل خبر الديمقراطيون يدافعون عن "رشيدة طليب" بعد تهمة معاداة السامية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 05:54 مساءً - دعم نواب ديمقراطيون أمريكيون النائبة المسلمة رشيدة طليب، بعدما هاجمها الرئيس دونالد ترامب بالإضافة إلى أعضاء من حزبه الجمهوري بعد تصريحات لها عن المحرقة النازية "الهولوكوست" والفلسطينيين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيمة الأغلبية بالمجلس في تغريدة لها على موقع "تويتر": إن "ترامب وجمهوريين آخرين يجب أن يعتذروا للنائبة رشيدة طليب".

وأردفت بيلوسي (بالإضافة إلى نواب ديمقراطيين آخرين في المجلس) أنّ ترامب والنواب الجمهوريين انتزعوا تصريحات رشيدة طليب من سياقها.

وكتبت بيلوسي على حسابها أيضاً أنه يجب عليهم "الاعتذار للنائبة طليب والشعب الأمريكي عن تحريفاتهم الجسيمة".

من جانب آخر، هاجم الجمهوريون في الكونغرس رشيدة طليب الأحد الماضي، حيث وصف العضو الجمهوري "ستيف سكاليز" تصريحاتها بأنها معادية للسامية، مضيفاً: إنّ "أكثر من ستة ملايين يهودي قتلوا خلال المحرقة، لا يوجد شيء يبعث على الهدوء حيال هذه الحقيقة".

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بدوره انضم الرئيس ترامب إليهم أمس الاثنين، ووصف على تويتر تصريحات طليب بأنها "مروعة ومتبلدة"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أنها تُكن كرهاً شديداً لإسرائيل والشعب اليهودي".

من جهته وصف سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس الاثنين، تصريحات طليب بأنها "معادية للسامية وناشئة عن جهل شديد"، وغرد على تويتر: "يجب عليك أن تقضي بعض الوقت في تعلم التاريخ قبل محاولة إعادة كتابته".

وفي بث إخباري على موقع ياهو الأسبوع الماضي سُئلت طليب عن دعمها لحل دولة واحدة للصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، حيث قالت: "هناك نوع من الشعور الذي يبعث على الهدوء دائماً ما أقول للناس عليه عندما أفكر في المحرقة، ومأساة المحرقة".

وأضافت: "حقيقة أن أسلافي الفلسطينيين هم الذين فقدوا أرضهم، وفقد البعض حياتهم، وفقد البعض سبل كسب عيشهم، وكرامتهم الإنسانية، ووجودهم بطرق كثيرة، تم محوهم، ومحو جوازات سفر البعض".

وأوضحت أيضاً "أنّ كل ذلك كان باسم محاولة إيجاد ملاذ آمن لليهود، في أعقاب المحرقة، في أعقاب المأساة والاضطهاد المروع لليهود في أنحاء العالم آنذاك، وأحب حقيقة أن أسلافي هم من قدموا هذا، حقاً، بطرق شتى، لكنهم فعلوا هذا بطريقة سلبتهم كرامتهم البشرية وتم فرضها عليهم".

ورشيدة طليب (42 عاماً)، إحدى أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونغرس، جعلت عزل ترامب في صلب حملتها الانتخابية.

