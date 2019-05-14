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غارات مكثفة لطيران التحالف تدك مواقع الحوثيين في حجة

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع المملكة.

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وقالت مصادر ميدانية إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن. ووفق ما نقلته “سكاي نيوز” أوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.

ويأتي هذا التطور بعدما أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجومًا للمتمردين في محافظة صعدة المجاورة.

وقال قائد عسكري في الجيش إن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة مديرية الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيات الحوثي.

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