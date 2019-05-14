انت الان تتابع كيف تتدخل روسيا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قبل 10 أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، تقوم مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بروسيا بنشر معلومات مضللة للتأثير على الانتخابات

في الفترة من 23 إلى 26 مايو، تستقبل مراكز الاقتراع في جميع المدن الأوروبية الناخبين للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وتشهد انتخابات هذا العام حالة من القلق، خوفا من صعود اليمين المتطرف، وسط تزايد الأدلة على وجود تدخل روسي في الانتخابات يعمل على نشر معلومات مضللة، وتشجيع الفتنة وتضخيم إحساس عدم الثقة في الأحزاب الوسطية التي حكمت أوروبا لعقود، وحملت هذه الجهود نفس البصمات والتكتيكات الرقمية المستخدمة في الهجمات الروسية السابقة، بما في ذلك تدخل الكرملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

فعلى سبيل المثال استخدمت المواقع الإلكترونية الخاصة بمجموعات سياسية ألمانية، نفس الخوادم التي استخدمها المتسللون الروس الذين هاجموا مواقع اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016. وترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذه الأنشطة تعد دليلا على أن روسيا لا تزال مستمرة في حملتها

فعلى سبيل المثال استخدمت المواقع الإلكترونية الخاصة بمجموعات سياسية ألمانية، نفس الخوادم التي استخدمها المتسللون الروس الذين هاجموا مواقع اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذه الأنشطة تعد دليلا على أن روسيا لا تزال مستمرة في حملتها لزيادة حدة الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات الغربية، على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات التكنولوجيا الأمريكية.

حيث يؤكد المحققون الأوروبيون أن شبكات من الحسابات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى مجموعات "واتس آب" ومواقع الويب تنشر قصصًا كاذبة ومثيرة للخلاف حول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي والمهاجرين وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين.

وتنتشر في هذه الشبكات نظريات المؤامرة، بما في ذلك المتعلقة بحريق كاتدرائية "نوتردام" الشهر الماضي، والتي قالوا إنها كانت من عمل الإرهابيين الإسلاميين، أو وكالات التجسس، أو جماعة سرية تدير العالم.

ويرى دانيل جونز العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أن "الهدف هنا أكبر من أي انتخابات"، وأضاف أن الهدف "استمرار محاولات التقسيم وزيادة حالة عدم الثقة وتقويض إيماننا بالمؤسسات والديمقراطية نفسها".

وتعتبر انتخابات البرلمان الأوروبي بمثابة اختبار لتصاعد الشعوبية في الاتحاد الأوروبي، حيث توحد القادة الشعوبيون في جميع أنحاء القارة العجوز، وكثير منهم متعاطفون مع روسيا، على أمل توسيع نفوذهم في البرلمان، وإعادة توجيه سياسات بروكسل.

ولم يتهم مسؤولو الاستخبارات الأوروبيون الكرملين علنا بدعم مرشحين محددين في أوروبا بالطريقة التي تقول السلطات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016.

شراء الحسابات.. كيف تدخل بوتين في انتخابات أوكرانيا؟





إلا أن بوتين سعى منذ وقت طويل إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي، ودعم الحركات الشعبوية التي تسعى إلى تقويض الكتلة الأوروبية من الداخل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه يكاد يكون من المستحيل تحديد حجم ومدى انتشار هذه المعلومات الخاطئة، حيث يقول الباحثون إن ملايين من الناس يرون هذه المواد.

وعثر المحققون على مئات الحسابات على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، وأكثر من ألف رسالة على "واتس آب" تشارك مواد مشبوهة، ومجموعة كبيرة من المواقع التي تنشر المعلومات الخاطئة.

من جانبها ترفض روسيا هذه الاتهامات، حيث قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في مارس الماضي إن "الانتخابات لم تبدأ بعد، ونحن محل اتهام بالفعل"، وأضاف أن "الشك في ارتكاب شخص ما جريمة لم تحدث بعد، ما هو إلا هراء المذعور".

Advertisements

وتقول "نيويورك تايمز" إنه من الصعب التمييز بين التدخل الروسي أو الغضب السياسي الصادق، حتى بالنسبة لأجهزة المخابرات، حيث غالبًا ما ينتهي تتبع هذه المحاولات بأحد الطرق المسدودة المجهولة للإنترنت، لكن تظل بصمات روسيا موجودة.

«نيويورك تايمز»: كلينتون تدخل في الانتخابات الروسية عام 1996





ففي عام 2016، ظهر موقع إلكتروني إيطالي بعنوان "أنا مع بوتين"، يروج للأخبار المؤيدة لروسيا وينتقد الغرب، يمتلك هذا الموقع، الذي توقف الآن، نفس حساب تتبع "جوجل"، الخاص بموقع الحملة الانتخابية الرسمي لماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء اليميني المتطرف وأقوى سياسي في إيطاليا.

في ذلك الوقت، اعترفت حملة سالفيني بأن "مطور ويب" متعاطفا مع الحزب قد بنى كلا الموقعين، لكنه قال إنه ليس له أي صلة بالموقع المؤيد لبوتين.

نفس حساب تتبع "جوجل" يرتبط أيضًا بموقع "ستوب يوروب" الإلكتروني، الذي يروج اليوم لأخبار من وسائل الإعلام الروسية، ومواقع متصلة بالكرملين تنتقد الاتحاد الأوروبي.

وقالت فرقة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي في أحد تقاريرها الأخيرة حول التدخل الروسي: "لقد قام الكرملين بتمكين وتضخيم الجهات الفاعلة المناهضة للديمقراطية وتوسيع نفوذها في أوروبا، وعمل على ترويج أجندتها المعادية للغرب".

في ألمانيا، يحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بدعم قوي من كل من وسائل الإعلام الحكومية الروسية والقنوات غير الرسمية الموالية لروسيا.

10 معلومات كشفتها مذكرة الاتهام الأمريكية في «التدخل الروسي»





إلا أن دانيل جونز عميل الـ"إف بي آي" السابق قال إن الكرملين بدا كأنه يدعم حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية، وأحد معارضي "حزب البديل من أجل ألمانيا" الأقوياء.

وهذا من شأنه أن يؤكد ما يقوله المحللون إن مصلحة روسيا الحقيقية تتمثل في بث الخلاف السياسي في الديمقراطيات الغربية، بغض النظر عن الأيديولوجية.

مثال على ذلك، تستخدم المواقع الإلكترونية التي تروج لمجموعتين ألمانيتين مناهضتين للفاشية، هما "أنتيفا ويست برلين"، و"أنتيفا نورد أوست" الخادم الذي يستخدمه قراصنة الحكومة الروسية الذين هاجموا اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال انتخابات عام 2016.

وتتضمن معلومات التسجيل لأحد المواقع الألمانية عنوان بريد إلكتروني مجهول الهوية، والذي تم استخدامه أيضًا لإعداد عدد من مواقع النصب الإلكتروني الروسية.

وفي هذا الشهر، حث هذان الموقعان الآلاف من متابعيه على المشاركة في تجمع مناهض لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلين.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مثل هذه الخطوة "تذكرنا بالمحتوى المجهول الذي انتشر على الإنترنت في أمريكا عام 2016، عندما دفعت الحسابات الوهمية المرتبطة بروسيا، متابعيها لحضور اجتماعات حاشدة تدعي أنها تدعم حركة "بلاك لايفز ماتر".