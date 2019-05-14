حادث ناقلات النفط بالخليج رسالة إيرانية لأمريكا

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ارتبطت عمليات التخريب وإغراق ناقلات النفط في الخليج العربي بالأعمال العدائية التي تكون إيران ووكلاؤها أطرافا فيها، وهو الأمر الذي يجعل الحادث الأخير امتدادًا لذلك التاريخ

لم تكن حادثة تخريب ناقلات النفط الأربعة في منطقة الخليج العربي، وبالتحديد بالقرب من سواحل دولة الإمارات العربية بالأمر المستحدث على هذه المنطقة، حيث كانت منذ وقت طويل ساحة لحروب الناقلات النفطية، بما يؤثر على حرية الملاحة. وفي أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية عن تخريب اثنتين من ناقلات النفط قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، بدا من الواضح أن بعض القوى قد لجأت إلى الوسائل القديمة التي كانت تستخدمها في ثمانينيات القرن الماضي لتوصيل رسائلها السياسية من خلال الإضرار بأمن المواني.

الهجمات التي تسببت في "أضرار كبيرة" للسفن، التي كانت واحدة منها في طريقها لنقل النفط السعودي الى الولايات المتحدة، كانت بمثابة رسائل سياسية من إيران إلى العالم، وبالأخص القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج، حسب ما جاء في مجلة فوربس. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط.. وترامب يلجأ للسعودية وأكدت

الهجمات التي تسببت في "أضرار كبيرة" للسفن، التي كانت واحدة منها في طريقها لنقل النفط السعودي الى الولايات المتحدة، كانت بمثابة رسائل سياسية من إيران إلى العالم، وبالأخص القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج، حسب ما جاء في مجلة فوربس. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط.. وترامب يلجأ للسعودية وأكدت المجلة الأمريكية أن الولايات المتحدة استبقت الحادث بالتحذير من نوايا إيران في إفساد حركة التجارة والنقل البحري بشكل واضح، وهو الأمر الذي كان السبب الرئيسي في تحركات الولايات المتحدة عسكريًا في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. وأفادت رويترز عن "إنترتانكو"، وهي جمعية تضم مالكي ومشغلي ناقلات النفط المستقلين، قائلة إنها شاهدت صورًا "لسفينتين على الأقل بهما ثقوب في جانبيهما بسبب تأثير سلاح"، وأن "مصادر التجارة والشحن حددت بالفعل السفن السعودية من تلك الناقلات". وأتى ذلك بمثابة تكذيب لمزاعم "تقارير كاذبة" أفادت بأن هناك انفجارات في ميناء الفجيرة بالإمارات، وهو الأمر الذي تم نفيه بشكل قاطع، حيث أكدت من خلال بيان لوزارة الخارجية أن "أربع سفن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة عانت من أعمال التخريب". Advertisements وقالت المجلة إنه على الرغم من عدم وجود معلومات ثابتة حتى الآن عن المجموعة أو الجماعات المسؤولة عن هجمات التخريب، لكن كل الأنظار ستكون على الوكلاء الإقليميين لإيران. واشنطن: الخليج بديلا لإيران لسد احتياج العالم من النفط وأشارت إلى أن الهجمات تأتي بعد ساعات من التهديدات المختلفة التي أصدرها المسؤولون العسكريون الإيرانيون فيما يتعلق بقدرة البلاد على ضرب الوجود الأمريكي في المنطقة، وذلك في أعقاب استدعاء حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات إستراتيجية نووية من طراز B-52 إلى منطقة الخليج العربي. ونقلت المجلة تصريحات وردت في تقارير إعلامية سابقة عن قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، والذي قال إنه "إذا قامت الولايات المتحدة بأي تحرك ضد إيران، فسنضربهم بالرأس"، وذلك في إشارة إلى وصول حاملة طائرات لديها على الأقل 50 طائرة و6000 جندي. تلا ذلك تصريحات مختلفة لقائدي إيران حول الأسطول الأمريكي، حيث قال أحدهم إن "القوات التابعة للولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار يمكن تدميرها بصاروخ واحد إذا حاولوا التحرك.. وسوف يرون العشرات من الصواريخ لأنه في ذلك الوقت لن يكون التصرف بحذر كاف من جانب الولايات المتحدة". وأوضحت المجلة الأمريكية أن إيران لم تستطع أن تتخذ إجراءات من شأنها الرد على التحركات العسكرية للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن عمليات التخريب قد تكون الرد الأفضل والمتاح بالنسبة لها. هل تتدخل الصين لإنقاذ إيران من العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟ ورأت المجلة أن تلك الأحداث والتصريحات التي تحدث عنها مسؤولو الملالي، قد تكون بمثابة إشارات واضحة لإمكانية اتخاذهم قرارا بتوصيل رسالة عن طريق أي عمل عدائي في منطقة الخليج العربي.

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