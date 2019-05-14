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ترامب يدافع عن مفاوضات التجارة مع الصين ويقول أمريكا في وضع أفضل بكثير

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن حربه التجارية مع الصين في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات هذا الأسبوع، قائلا إنها نموذج للمفاوضات الأمريكية مع الدول الأخرى.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات صباحية على تويتر "نحن في وضع أفضل بكثير حاليا من أي اتفاق كنا سنبرمه".

وأضاف "بقية الدول مستعدة للتفاوض معنا لأنهم لا يريدون لهذا أن يحدث معهم".

 

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