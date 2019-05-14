الان تتابع الخارجية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يسلح ميليشيات في معسكرات بلبنان لحروب بالوكالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 6:28 م, 14 مايو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني يسلح ميليشيات في معسكرات في لبنان لحروب بالوكالة.

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